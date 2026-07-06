Un brindisi per la Blue Economy: il Dltm promuove l’evento “Blue Cocktail & Business”

Un appuntamento speciale, il primo di un format che sarà ripetuto: il Distretto Ligure delle Tecnologie, fedele all’intento di promuovere lo sviluppo e l’innovazione nella Blue Economy, organizza l’evento “Blue Cocktail & Business”, riservato a soci e ad imprese, enti e stakeholder del settore dell’economia del mare.

Giovedì 9 luglio dalle 18 alle 20, il giardino del “Falcomatà” (viale Fieschi 18 alla Spezia), in cui il distretto ha sede, si trasformerà in un luogo di confronto e networking, garantendo ai partecipanti la possibilità di ampliare la propria rete, ma soprattutto di conoscere l’agenda dei prossimi sei mesi del Dltm. I partecipanti verranno aggiornati sulle iniziative di internazionalizzazione, sul calendario eventi dell’autunno 2026, sulla possibilità di usufruire di una formazione finanziata tailor made, sulle opportunità del programma Faros, fra un intervento e un brindisi, in una cornice informale e conviviale.

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