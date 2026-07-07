A Carignano arrivano le telecamere del sistema Intelligent Urban Mobility

Genova. Anche a Carignano arrivano le telecamere smart del sistema IUM (Intelligent urban mobility), progetto lanciato nel 2024 con l’obiettivo di sfruttare l’intelligenza artificiale per monitorare i flussi di traffico e utilizzare i dati raccolti per prevenire code, ingorghi e congestioni stradali.

I nuovi occhi elettronici saranno installati alle Mura del Prato, dietro l’ospedale Galliera, che verrà chiusa in un tratto dalle 20 del 15 luglio alle 5 del 16 luglio per consentire i lavori. Il sistema di smart mobility è realizzato da Movyon e finanziato da Autostrade per l’Italia nell’ambito dell’accordo transattivo tra Aspi e il territorio (1,4 miliardi parte del risarcimento per il crollo del ponte Morandi), e prevede l’installazione di oltre 200 telecamere in tutti i punti di accesso alla città (caselli autostradali, Aurelia e vie interne), la sostituzione di tutte le telecamere che monitorano le ztl del centro storico e l’aggiornamento del software degli impianti semaforici. L’obiettivo è anche individuare violazioni di ztl o delle già annunciate limitazioni alla viabilità per i mezzi più inquinanti.

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