Accoltellamento a Savona, all’origine la lite per un posto sulla spiaggia libera del Prolungamento

Savona. L’occupazione di una piccola porzione della spiaggia libera accanto a piazzale Eroe dei Due Mondi. Sarebbe questo il motivo all’origine della lite sfociata poi nell’accoltellamento avvenuto domenica pomeriggio (5 luglio) sulla spiaggia del Prolungamento, a Savona, e costato la vita al 37enne marocchino Yassine Mirinioui.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo e della sezione Operativa del comando provinciale di Savona, in collaborazione con il personale della Squadra Mobile di Milano e Savona, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino italiano 52enne, senza fissa dimora, ritenuto il responsabile dell’omicidio.

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