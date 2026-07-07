Albisola, camion travolge due operai nel cantiere dell’A10: ricoverati al Santa Corona per fratture multiple

Pietra Ligure. Non sono in pericolo di vita i due giovani operai rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio sull’A10, all’altezza dello svincolo di Albisola, in direzione Ventimiglia. Entrambi hanno riportato diverse fratture e sono stati ricoverati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove sono arrivati intorno alle 3 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano a bordo di un’auto all’interno di un cantiere autostradale quando un camion, per cause ancora in fase di accertamento, li ha travolti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che l’autista del mezzo pesante possa aver invaso il cantiere a causa di una distrazione o di un colpo di sonno.

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