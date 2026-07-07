Amt, i consumatori rilanciano lo “sciopero del biglietto” il 17-18 luglio contro i tagli al servizio

Genova. Torna lo “sciopero del biglietto”. Le associazioni dei consumatori alzano nuovamente le barricate dopo la fumata nera scaturita dall’incontro a Palazzo Tursi con Comune e Amt sui tagli al servizio in vigore dal 1° luglio e sul nuovo orario estivo. Presente per la giunta Salis l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti.

“Sul tema di principio dei tagli al servizio, l’amministrazione e l’azienda hanno lasciato pochissimo spazio al confronto, respingendo in particolare la richiesta di prorogare dall’8 al 16 luglio (data fissata per l’incontro con le associazioni di quartiere) il servizio di navetta del Lagaccio, gestito dalle associazioni stesse fino alla sua sospensione, avvenuta il 1° luglio”, spiegano le associazioni della consulta comunale.

» leggi tutto su www.genova24.it