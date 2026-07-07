Anziano borseggiato all’uscita del supermercato ma la Squadra Mobile vede tutto e lo arresta in flagranza

Un furto ai danni di un anziano è stato sventato dalla Squadra Mobile spezzina nell’ambito dei controlli quotidiani predisposti dalla Questura per contrastare i reati predatori in città. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli investigatori, preventivamente appostati, hanno notato due uomini già conosciuti alle forze dell’ordine, ritenuti dediti a reati contro il patrimonio, mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto. I poliziotti hanno seguito i loro movimenti fino a quando i due hanno individuato una possibile vittima: un anziano appena uscito da un supermercato del centro con le buste della spesa. Dopo averlo seguito, hanno atteso che l’uomo imboccasse una strada secondaria e meno frequentata.

A quel punto uno dei due, un cittadino di nazionalità tunisina, si è avvicinato alle spalle della vittima e, con un gesto rapido, è riuscito a sfilargli il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni, tentando poi di allontanarsi. La fuga, però, è durata pochi metri. Gli agenti, che come detto avevano monitorato l’intera scena, sono intervenuti immediatamente bloccando il responsabile ancora in possesso del portafoglio appena sottratto. All’interno erano presenti 90 euro in contanti e i documenti personali dell’anziano, che sono stati successivamente restituiti al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo. Il complice, invece, è stato denunciato a piede libero per concorso nello stesso reato.

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