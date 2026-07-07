Arboscello (PD): “La giunta non porta avanti l’iter per il riconoscimento degli infermieri esperti dell’emergenza territoriale”

Liguria. “È sconcertante scoprire che, a sei mesi dall’approvazione della legge di stabilità regionale, la Giunta non abbia ancora dato alcun seguito a una norma approvata dal Consiglio regionale e che, anzi, dalle risposte fornite oggi in Aula emerga il rischio che il suo percorso venga ulteriormente rinviato”. Lo dichiara il consigliere regionale PD Roberto Arboscello dopo la risposta in aula alla sua interrogazione.

Arboscello ha chiesto alla giunta i motivi del ritardo sull’applicazione dell’articolo 16 della legge regionale 20/2025 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità per l’anno finanziario 2026”, che prevede il riconoscimento della professionalità dell’infermiere esperto sulle ambulanze del 118 INDIA (Infermiere su Mezzo di Soccorso Avanzato) come soggetto qualificato, con le competenze per gestire patologie tempo-dipendenti e con il compito di supporto prima dell’eventuale arrivo di un’auto medica. Il consigliere ha ricordato che la Giunta deve definire il profilo, il percorso formativo e selettivo e l’inquadramento economico del professionista.

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