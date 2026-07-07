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Caldo, giovedi nuova onda di calore da bollino giallo. Protezione civile: “Evitare esposizione tra le 11 e le 18”

Caldo, giovedi nuova onda di calore da bollino giallo. Protezione civile: “Evitare esposizione tra le 11 e le 18”

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Genova. La Protezione civile del Comune di Genova comunica che il ministero della Salute ha emanato un avviso per ondata di calore nella città di Genova. L’avviso, di livello 1 (giallo) è valido per giovedì 9 luglio.

“Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi – si legge nella nota stampa – Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi”.

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