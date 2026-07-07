Camogli: avanzamento lavori, sopralluogo in piscina

Riqualificazione della piscina “Giuva Baldini’ di Camogli. Oggi si è svolto un sopralluogo da parte del sindaco Giovanni Anelli, del vicesindaco Lorenzo Ghisoli e del geometra Paolo Oneto. Ciò per valutare lo stato di avanzamento dei lavori ed affrontare e risolvere alcune problematiche tecniche. Entro fine agosto si farà un altro punto per fotografare la situazione.

Commenta Anelli: “Inizialmene la fine dei complessi lavori era prevista a settembre/ottobre. Con le variant e le opere inizialmente non previste come, ad esempio, gli spogliatoti, i tempi si allungheranno. E’ prematuro dirlo, ma potrebbero prolungarsi fino a dicembre. A fine agosto potremo valutare meglio”.

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