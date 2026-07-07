Centro storico, in dieci anni ristoranti aumentati del 60 per cento: da 87 a 140 attività. Confcommercio: “Serve un nuovo piano del commercio”

In dieci anni, dal 2015 al 2025, sono aumentati del 30,6% i pubblici esercizi del centro storico cittadino, con una variazione in positivo di 67 locali. I dati sono il frutto di un’analisi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. Sotto la lente d’ingrandimento dell’associazione di categoria quattro tipologie di esercizi: ristorazione con servizio, ristorazione senza servizio (take away), gelaterie/pasticcerie e bar.

Il quadro che restituisce l’analisi è diversificato e complesso, a livello nazionale si registra una flessione del 3,7% rispetto al 2015, con una perdita netta che sfiora le 10.000 imprese. Il calo delle attività è stato registrato soprattutto nel nord e nel centro della penisola. Tuttavia La Spezia è in contro tendenza rispetto ai dati nazionali, si posiziona infatti al nono posto per crescita degli esercizi e a livello regionale risulta l’unica città ad aver avuto un incremento dei pubblici esercizi.

L’analisi permette inoltre di distinguere l’evoluzione degli esercizi tra centro storico e resto del territorio urbano per ogni categoria esaminata (ristorazione con servizio, ristorazione senza servizio (take away), gelaterie/pasticcerie e bar).

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