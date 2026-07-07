Chiavari: rete elettrica, iniziati i lavori in viale Millo

Hanno preso il via a Chiavari i lavori in viale Millo per la posa dei cavidotti destinati al potenziamento della rete elettrica cittadina. L’intervento, che nasce dalla necessità di migliorare la distribuzione dell’energia nella parte est di Chiavari, ha le sue radici nel 2023 con il confronto avviato con Enel per individuare una soluzione ai blackout estivi causati dalle alte temperature e dal conseguente aumento dei consumi elettrici.

L’obiettivo è quello di rendere la rete più efficiente e affidabile, soprattutto durante i mesi estivi, quando il maggiore utilizzo di impianti di climatizzazione e l’incremento delle presenze in città mettono sotto pressione il sistema di distribuzione. Un intervento che è in corso anche nella zona di Sant’Andrea e che rientra in un più ampio piano di potenziamento delle infrastrutture elettriche cittadine, con l’intento di ridurre il rischio di disservizi e garantire una maggiore continuità nell’erogazione dell’energia.

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