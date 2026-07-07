Disabilità, Comune di Genova e 40 realtà territoriali sottoscrivono protocollo d’intesa

Genova. Il Comune di Genova compie un nuovo passo nell’attuazione concreta della riforma nazionale sulla disabilità con la sottoscrizione, insieme a 40 realtà territoriali, del Protocollo di intesa per la co-lavorazione finalizzato alla promozione dell’inclusione delle persone con disabilità e alla costruzione di un sistema cittadino sempre più capace di riconoscere diritti, desideri, autonomie e percorsi di vita.

L’accordo nasce dal percorso partecipato avviato dall’Assessorato al Welfare nel gennaio 2026, attraverso incontri aperti e tavoli di confronto (open day) che hanno coinvolto 70 realtà territoriali impegnate, a diverso titolo, accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

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