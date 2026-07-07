Furto in un ristorante a Porto Venere: bottino da 500 euro e ladro immortalato dalle telecamere

Ammonta a 500 euro il bottino del furto commesso nei giorni scorsi in un ristorante di Porto Venere e sui fatti hanno operato i Carabinieri. L’episodio risale a qualche giorno fa quando un uomo, rimasto immortalato delle telecamere, si è introdotto in un ristorante della zona impossessandosi di una decina di bottiglie di vino, per il valore complessivo di 400 euro, e di 100 euro dal fondo cassa. Sul fatto è intervenuto anche il Comune di Porto Venere, con l’assessorato alla Sicurezza, che ha elogiato il lavoro dei militari precisando “con il loro intervento e all’attenta attività investigativa è stato possibile identificare in breve tempo l’autore del furto, recuperare l’intera refurtiva che verrà restituia al termine delle indagini”.

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