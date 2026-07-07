Giornalisti aggrediti a Sestri Ponente, c’è il primo denunciato: è un cinquantenne del quartiere

Genova. E’ stato identificato e denunciato dalla Digos uno degli autori delle aggressioni ai cronisti e fotoreporter durante la manifestazione di ieri sera a Sestri Ponente indetta dal gruppo facebook Genova Insicura. E’ un residente del quartiere di circa 50 anni, con precedenti penali. E’ accusato di violenza privata, aggravata dall’essere stata commessa nel corso di pubblica manifestazione. Ha colpito i cellulari tenuti in mano da alcuni giornalisti, mentre erano intenti a fare riprese facendoli cadere a terra e li ha minacciati ripetutamente.

Proseguono le indagini per identificare anche gli altri aggressori. Quattro in tutto i cronisti, fotografi e operatori aggrediti.

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