“Gocce di Libertà”, alle Pisce d’Albaro un centro per il nuoto paralimpico e l’inclusione

Genova. Il nuoto paralimpico è sempre più di casa alle Piscine di Albaro. Non lo testimoniano solo i risultati agonistici dei nostri atleti, ma soprattutto la costante crescita del movimento. Come Nuotatori Genovesi siamo convinti che lo sport rappresenti uno strumento estremamente efficace per favorire la crescita dell’individuo, la coesione sociale e il superamento delle barriere fisiche, sociali ed economiche. È per questo che, da oltre un decennio, crediamo nello sviluppo di una squadra paralimpica che oggi conta circa 25 ragazzi, con disabilità fisiche e intellettivo-relazionali, seguiti da uno staff specializzato con lezioni individuali.

GOCCE DI LIBERTÀ: IL PROGETTO CON FONDAZIONE CARIGE

Dall’esperienza maturata in questi anni, siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo progetto “Gocce di Libertà – Il nuoto per la crescita e l’inclusione sociale del giovane portatore di disabilità fisiche e psichiche” realizzato insieme a Fondazione Carige. L’ambizione di “Gocce di Libertà” è quella di diventare un solido punto di riferimento per tutte le famiglie che vivono situazioni difficili legate alla disabilità, e che oggi si sentono abbandonate o non sanno a chi rivolgersi, con la creazione di un centro di riferimento proprio alle Piscine di Albaro. Vogliamo raggiungere anche quelle realtà “dormienti” dove, per timore, pudore o disinformazione, i ragazzi non hanno ancora avuto l’opportunità di vivere lo sport come mezzo di inclusione.

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