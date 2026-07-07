Guardia di Finanza: concorso pubblico per il reclutamento del maestro direttore della banda musicale

Savona. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza.

Possono partecipare al concorso i militari in servizio nel corpo della Guardia di finanza che non abbiano superato il 40^ anno di età. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le 12 del 1^ agosto 2026) compiuto il 18^ anno di età e non superato il giorno di compimento del 40° anno di età. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di Finanza si prescinde dal predetto limite di età.

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