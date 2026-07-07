Guido P. Rubino al Museo del Ciclismo con “La bicicletta da corsa”

Guido P. Rubino, una delle voci più autorevoli del mondo della bicicletta attraverso lo storico sito Cyclinside, sabato 11 luglio alle 17:00 sarà ospite al Museo del Ciclismo “Adriano Cuffini” della Spezia. Il fondatore di Cycinside.it, Rubino fa tappa in Via dei pioppi nell’ambito della rassegna “Ruote di carta” con il suo libro La bicicletta da corsa, edito da Hoepli. “Il primo libro era la trasposizione su carta di quel primo sito, poi è cresciuto ed è diventato altro – commenta l’autore -. Nelle prime due edizioni l’impronta era da manuale, un ‘come fare’ che cercava di abbracciare tutti gli aspetti della bicicletta. Poi con l’aumento della complessità del mezzo, l’arrivo dell’elettronica e dei tutorial online ci siamo resi conto con l’editore che non aveva più senso proseguire su questa strada. L’evoluzione tecnologica lo avrebbe fatto invecchiare rapidamente e comunque non ci saremmo stati dentro con le pagine. Allora il libro è diventato altro, forse anche più… filosofico”.

Dopo l’esordio con la storia delle pioniere del pedale e la prosecuzione sugli itinerari delle vie ferrate, il Museo fissa così una tappa tecnica legata al mezzo attorno a cui ruota. “È un libro dedicato ovviamente a chi inizia – dice ancora Rubino -, perché cerca di fare chiarezza su concetti che spesso vengono buttati lì per fare effetto ma finiscono col lasciare confusi. Quindi offre una spiegazione concreta. Ma è utile anche a chi già ne sa perché mette in ordine le cose facendo capire che valore dare a tante nozioni spinte dal marketing per rapportarle alle esigenze reali pure concedendo qualcosa al piacere dell’oggetto”.

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