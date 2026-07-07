I Birrai di Offenburg 2026: il sapore dell’amicizia tra Liguria e Foresta Nera torna nel bosco di Ranzi

L’estate ligure si tinge dei colori dell’amicizia e dei sapori della tradizione. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio 2026, il suggestivo bosco di Ranzi, situato sulle alture di Pietra Ligure, ospiterà la quindicesima edizione de I Birrai di Offenburg. Questo appuntamento, ormai diventato uno dei punti di riferimento enogastronomici più originali della stagione, celebra lo storico gemellaggio nato nel 2007 tra il comune ligure e la città tedesca di Offenburg. Organizzato dall’Associazione Circolo Giovane Ranzi in sinergia con una delegazione di cuochi e Mastri Birrai del Baden-Württemberg (la regione della Foresta Nera), l’evento è un vero e proprio ponte culturale che unisce due territori attraverso l’amore per il buon cibo e la convivialità. La cornice è unica: un grande prato immerso nella macchia mediterranea che si affaccia sul mare, regalando tramonti indimenticabili.

Il menù della manifestazione propone un perfetto dialogo culinario, alternando specialità teutoniche e piatti tipici della tradizione locale. Le specialità tedesche: gli ospiti potranno gustare wurstel alla piastra con crauti, Fleischkäse, Bauernschinken della Foresta Nera, steak di maiale, stinco al forno e la golosa Käsekuchen. I classici liguri: spazio al coniglio alla ligure, alle trofie al pesto con patate e fagiolini, ai ravioli fritti, alla panissa, agli gnocchetti speck e radicchio e alle tradizionali frittelle di mele. Tra le proposte spicca anche un originale risotto alla birra.

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