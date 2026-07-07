I classe 2016 in campo al “Camaiora”, al centro il valore educativo del calcio di base

La Polisportiva Madonnetta ha ospitato all’impianto “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra un torneo dedicato ai calciatori dell’annata 2016 che ha visto la partecipazione di dieci squadre, tra cui anche alcune formazioni provenienti dalla Toscana. Giornata intensa, vissuta all’insegna dello sport e del divertimento, che ha portato al centro dell’attenzione il valore educativo del calcio di base. Oltre ai padroni di casa della Polisportiva, organizzatori dell’appuntamento, hanno partecipato La Foce, Bruborglux, Monti, Valdicecina, Ceparana, San Lorenzo, Follo, Chiesina Uzzanese e Canaletto, che, guidato da Ivo Poli, si è aggiudicato la vittoria finale.

L’iniziativa rientra fra i tornei “preview” dell’appuntamento nazionale “I Ricordi di Yara – La Passione di Yara”, che si terrà a settembre a Valbrembo, in provincia di Bergamo, in memoria di Yara Gambirasio, la giovane assassinata nel 2011. Un legame importante per la Madonnetta, che già lo scorso anno aveva visto la propria annata 2015 selezionata per partecipare alla manifestazione bergamasca.

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