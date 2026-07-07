Immobiliare, la Spezia resta tra le più care della Liguria: prezzi in lieve calo nel capoluogo, stabili in provincia

Il mattone ligure non smette di correre, ma la spinta non è uguale ovunque. Nel secondo trimestre del 2026 La Spezia si conferma tra i territori più costosi della regione: in città i prezzi iniziano a tirare il freno, mentre fuori dal capoluogo resistono quotazioni alte e stabili. Secondo l’ultimo report dell’ufficio studi di Idealista, portale immobiliare di riferimento in Italia, il prezzo medio delle abitazioni in Liguria è aumentato dello 0,8% nel trimestre, raggiungendo i 2.549 euro al metro quadro, una cifra superiore alla media nazionale di 1.903 euro/m². Su base annua la crescita regionale si attesta al 2,6%, mentre rispetto al mese precedente l’incremento è dello 0,1%.

Nel territorio spezzino i valori restano tra i più alti della Liguria. La provincia della Spezia si attesta a 2.277 euro al metro quadro, al terzo posto regionale dopo Savona e Imperia, senza variazioni significative nel corso del trimestre. Un andamento che conferma la solidità di un mercato sostenuto dall’attrattività del territorio, dal turismo e dalla domanda legata alla posizione strategica tra mare e aree di interesse internazionale. Diverso il dato del capoluogo: La Spezia città registra infatti una lieve diminuzione dello 0,4%, unica variazione negativa tra le città capoluogo liguri. Nonostante il calo contenuto, la città resta la seconda più cara della regione per prezzo medio delle abitazioni, con 2.119 euro al metro quadro, alle spalle soltanto di Imperia, che raggiunge 2.198 euro/m².

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