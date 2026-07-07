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Sport

In volo spinti dall’acqua: successo a Cadimare per la prima edizione di Idrofly. Il flyboard incanta il pubblico sul mare

In volo spinti dall’acqua: successo a Cadimare per la prima edizione di Idrofly. Il flyboard incanta il pubblico sul mare

Flyboard

Il borgo di Cadimare ha fatto da cornice, domenica pomeriggio, alla prima edizione di “Idrofly Cadimare”, manifestazione dedicata al flyboard che ha richiamato numerosi curiosi e appassionati lungo il litorale per assistere a uno spettacolo insolito e ricco di adrenalina.

L’iniziativa, organizzata dall’Asd Nautica Cadimare sotto l’egida di Acsi, in collaborazione con Proloco Cadimare e Borgata Cadimare Sms, ha trasformato lo specchio d’acqua antistante il borgo in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle 16.30 alle 19 gli istruttori federali si sono alternati in dimostrazioni tecniche e spettacolari evoluzioni con il flyboard, la disciplina che, sfruttando la propulsione dell’acqua, permette agli atleti di sollevarsi diversi metri sopra la superficie del mare ed eseguire acrobazie.

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