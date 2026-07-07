Insegue un gruppo di minorenni con una bottiglia di vetro, poi danneggia una volante rendendola inutilizzabile: arrestato 39enne

Savona. Nella serata di venerdì 3 luglio, un cittadino marocchino di 39 anni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante.

I fatti si sono svolti poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe avvicinato con un gruppo di minorenni nella zona di via XX Settembre. Alla vista dell’atteggiamento aggressivo dell’uomo, che impugnava una bottiglia di vetro, i giovani hanno tentato di allontanarsi venendo tuttavia inseguiti dal trentanovenne.

» leggi tutto su www.ivg.it