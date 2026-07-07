Italia viva, domani in Liguria banchetti su caro vita e preferenze

“Domani anche la Liguria parteciperà alla campagna nazionale di Italia Viva che prevede 100 tavolini davanti ai supermercati e nelle piazze di tutta Italia per volantinare sul costo della vita che aumenta costantemente, e per chiedere l’introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. I banchetti di Italia Viva si troveranno a Genova in piazza De Ferrari dalle 9 alle 11, a Sestri Levante in via XXV aprile dalle 9 alle 12, alla Spezia in piazza Cavour detta piazza del Mercato dalle 9.30, a Sarzana in piazza Luni dalle 18.30, a Savona in piazza Sisto IV dalle 16.30”. Lo fa sapere una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva.
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