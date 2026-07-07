L’aullese Martorini giudice di gara in moto al Tour de France

La Lunigiana continua a essere protagonista dietro le quinte del grande ciclismo internazionale. Dopo il pontremolese Gianluca Crocetti, che nel 2025 ha ricoperto il prestigioso ruolo di presidente di giuria al Tour de France, quest’anno tocca all’aullese Matteo Martorini, designato come giudice di gara in moto alla Grande Boucle, la corsa ciclistica più importante e prestigiosa del mondo. Una presenza che conferma l’elevato livello raggiunto dai giudici di gara espressi dal territorio lunigianese e che rappresenta un motivo di orgoglio per la Federazione ciclistica italiana e per la Commissione regionale giudici della Toscana.

Martorini, giudice di gara nazionale e internazionale della Fci, è considerato uno dei commissari più qualificati della Toscana. Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza nelle principali competizioni nazionali e internazionali, distinguendosi anche come relatore nei convegni tecnici dedicati alla formazione dei giudici di gara. Il suo percorso è stato riconosciuto anche dal Comune di Aulla, che in passato gli ha tributato un pubblico attestato di stima per i prestigiosi incarichi svolti, tra cui quelli al Giro d’Italia.

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