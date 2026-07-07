Lavagna: al Parco Sterza “PilaSplash”, pomeriggio di giochi d’acqua per i bambini

Un pomeriggio all’insegna del divertimento attende i più piccoli a Lavagna. Sabato 11 luglio, a partire dalle 16, il Parco Sterza ospiterà “PilaSplash 26”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Noidipila. L’evento sarà dedicato ai bambini, che potranno trascorrere alcune ore tra giochi d’acqua e attività pensate per affrontare il caldo estivo in modo spensierato e coinvolgente. L’appuntamento rappresenta un’occasione di svago per le famiglie.

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