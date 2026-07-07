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Lavagna: conclusi i lavori di tutela del leccio di Santa Giulia

Lavagna: conclusi i lavori di tutela del leccio di Santa Giulia

Generico luglio 2026

Sono terminati gli interventi di tutela del leccio monumentale di Santa Giulia, storico albero simbolo del territorio lavagnese che domina il Golfo del Tigullio. I lavori hanno riguardato la sistemazione dell’area circostante con una nuova pavimentazione naturale in corteccia, la realizzazione di una recinzione protettiva e una serie di interventi agronomici per migliorare le condizioni vegetative della pianta, che ha oltre 350 anni.

L’obiettivo dell’intervento è garantire la conservazione del leccio, proteggendone l’apparato radicale e contribuendo alla sua tutela nel tempo. Il Comune, inoltre, tramite i propri profili ufficiali ha invitato cittadini e visitatori a raggiungere Santa Giulia per ammirare il risultato dei lavori, nel rispetto di uno dei principali patrimoni naturalistici e storici della città.

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