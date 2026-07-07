Le “Summer Nights” si aprono alla grande: ecco gli intramontabili Ricchi e Poveri

Tutto ormai pronto a Brugnato Outlet per il primo dei sei appuntamenti delle Summer Nights – Radio Subasio Music Club 2026, la rassegna musicale che da oltre dieci anni rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate e che torna anche quest’anno in collaborazione con Radio Subasio, radio ufficiale della manifestazione. A inaugurare la tredicesima edizione, sabato 11 luglio, a partire dalle 21, saranno i Ricchi e Poveri, una delle formazioni più amate e iconiche della musica italiana. Con oltre cinquant’anni di carriera e un repertorio che ha attraversato intere generazioni, il gruppo regalerà al pubblico una serata all’insegna dei grandi successi, da Sarà perché ti amo a Mamma Maria, da Se m’innamoro a Voulez Vous Danser, fino al recente Ma non tutta la vita. Il celebre duo alternerà l’esecuzione dei suoi più grandi successi a un’intervista esclusiva condotta da Gianluca Giurato di Radio Subasio, tra musica, ricordi e aneddoti di una carriera lunga oltre cinquant’anni. La registrazione dell’evento sarà trasmessa sulle frequenze di Radio Subasio sabato domenica 19 luglio. Come sempre, ingresso libero e negozi aperti fino alle 24, per vivere una serata speciale che unisce shopping serale, musica dal vivo e intrattenimento nella suggestiva cornice di Brugnato 5Terre Outlet Village, immerso nel verde della Val di Vara.

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