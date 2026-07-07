Meteo, ancora giornate stabili e con temperature in lieve diminuzione: restano l’afa e il caldo

Genova. Giornata stabile e soleggiata con qualche innocua velatura in transito pomeridiano sul settore Centro-Orientale. Cumuli sporadici faranno la loro comparsa sulle vette Alpine e Appenniniche nelle ore centrali, seppur in assenza di fenomeni di rilievo.

Situazione: si consolida la circolazione anticiclonica sulla Penisola Iberica; Al contempo i paesi Balcanici, intorno a metà settimana, saranno interessati dalla discesa di una goccia fredda in quota. L’Italia, posta sul margine orientale del promontorio anticiclonico vedrà condizioni di stabilità sulle regioni Tirreniche e al Nord-Ovest e fenomeni temporaleschi su quelle Adriatiche e al Nord-Est.

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