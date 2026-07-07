Millevele Iren, la regata torna il 12 settembre: aperte le iscrizioni

Genova. Sabato 12 settembre torna la Millevele IREN, la grande veleggiata dello Yacht Club Italiano. Sono aperte le iscrizioni alla Millevele IREN 2026, la tradizionale veleggiata organizzata dallo Yacht Club Italiano che sabato 12 settembre porterà centinaia di imbarcazioni nel Golfo di Genova per uno degli appuntamenti più attesi della stagione velica.
Anche per l’edizione 2026 viene confermata una formula ormai consolidata, capace di riunire armatori, equipaggi e appassionati in una giornata dedicata alla vela e alla navigazione, con percorsi differenziati in base alla lunghezza delle imbarcazioni.