Opposizione a Castelnuovo: “Quando riapre l’area verde vicina all’asilo nido comunale?”

“L’area verde pubblica adiacente all’Asilo Nido Comunale “Zigo Zago” è sempre stata un punto di ritrovo importante per la nostra comunità, frequentata quotidianamente da anziani e famiglie con bambini. Uno spazio attrezzato con panchine, illuminazione e cestini, che è stato chiuso per ospitare il cantiere di riqualificazione dell’asilo”. Inizia così l’intervento dei consiglieri di opposizione di Castelnuovo Magra, che aggiungono: “Un cantiere che definire “infinito” è poco: i lavori avrebbero dovuto concludersi entro settembre 2024, e invece sono ancora in corso. Su questo inaccettabile ritardo, come opposizione, abbiamo già presentato diverse interrogazioni. Dall’inizio dei lavori, questa porzione di verde pubblico è stata chiusa, occupata e utilizzata dalle “tate” della cooperativa per far giocare all’aperto i bambini ospiti del nido. Il nostro timore – e quello di molti cittadini – è che questo spazio non venga restituito alla collettività al termine dei lavori. Sia chiaro: non mettiamo in alcun modo in discussione la necessità di garantire ai bambini del nido un’area verde attrezzata, protetta e sicura dove poter giocare. Tuttavia, lo spazio di pertinenza esclusiva dell’edificio scolastico è sufficiente a soddisfare questa esigenza. La piccola area verde esterna di cui parliamo deve invece tornare a disposizione della cittadinanza, che legittimamente si aspetta di poterne fruire di nuovo quando disponibile. Aggiungiamo che a lato dell’area verde, all’interno del parcheggio chiuso per i pannelli fotovoltaici pericolanti, esisteva l’unica area castelnovese per la sosta dei camper, realizzata anni fa dall’amministrazione comunale su finanziamento della Regione Liguria, che quando funzionante incrementava l’offerta turistico-ricettiva locale. Anche questa opera è stata chiusa insieme al parcheggio e non sappiamo se e quando verrà riaperta.

I consiglieri Favini, Micocci, Ambrosini e Tonelli concludono: “Per fare chiarezza sulle intenzioni della giunta e difendere uno spazio di verde pubblico importante, abbiamo depositato in data odierna una nuova interrogazione, chiedendo all’amministrazione comunale impegni precisi e l’assicurazione formale che, al termine del cantiere, l’area verde pubblica verrà completamente ripristinata, pulita e riaperta alla cittadinanza”.

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