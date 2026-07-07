Osservatorio ambiente e salute: “Potenziato il controllo sui fumi portuali”

Genova. Si è svolto ieri pomeriggio, a Palazzo Tursi, il terzo e ultimo incontro dell’Osservatorio Ambiente e Salute, nell’ambito del percorso specifico avviato dall’Amministrazione sul tema dell’inquinamento delle aree portuali e del centro città.

“Dopo il primo confronto con le comunità territoriali interessate e il successivo tavolo tecnico tra Comune e gli altri Enti del territorio competenti in materia, l’incontro di oggi ha rappresentato una preziosa opportunità di aggiornamento reciproco sugli ultimi sviluppi in materia di mitigazione dell’inquinamento portuale e di tutela della salute pubblica”, commentano le assessore ad Ambiente e Welfare Silvia Pericu e Cristina Lodi insieme all’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, presenti all’incontro.

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