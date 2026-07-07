Pietra Ligure, l’8 luglio la festa del Miracolo di San Nicolò

Pietra Ligure. Come ogni anno, l’8 luglio Pietra Ligure festeggia la festa del Miracolo di San Nicolò, celebrando in modo solenne il ricordo dell’evento miracoloso che nel 1525 – ben 501 anni fa – salvò la popolazione pietrese dal flagello della peste.

“Come da tradizione, intorno alle ore 23:00, lo spettacolo piromusicale offerto dal Comune, con i fuochi d’artificio lanciati dal molo Marinai d’Italia, concluderanno i festeggiamenti per questa ricorrenza religiosa così radicata nel cuore di tutti i pietresi. Sarà il coronamento di una giornata di grande festa, caratterizzata anche dalla Fiera del Miracolo con le sue bancarelle colorate – commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alla cultura Daniele Rembado insieme all’amministrazione comunale – Le celebrazioni in onore del nostro santo patrono che, allora come oggi, protegge la nostra città, culmineranno nella solenne Processione che, al termine della Santa Messa Pontificale celebrata alle ore 20:00 nella Basilica di San Nicolò, sfilerà, accompagnata dalla Filarmonica ‘Guido Moretti 1518’, dalle Confraternite provenienti da tutta la Liguria e dalle autorità ecclesiastiche e civili, per le vie del centro storico e del lungomare dove, in prossimità della ‘spiaggia delle barche’, ci sarà la tradizionale benedizione del mare.

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