Riconvertiamo Seafuture e Rifondazione: “Giardini pubblici, multe da 200 euro per chi gioca a carte. Si colpiscono i più deboli”

“Se vivi a Spezia e sei bengalese, la vita è difficile quasi come a Minneapolis. Magari non ti sparano in mezzo alla strada, tra l’altro non sarebbe elegante, specialmente nei dintorni delle vie dello shopping, dove i crocieristi sciamano e comprano gelati, focaccia e gadget in quantità tali da rendere felici i venditori, e pazienza se le mastodontiche navi-condominio deturpano irrimediabilmente il mare, l’aria, il paesaggio”.

Inizia così l’intervento con cui il Comitato Riconvertiamo Seafuture – Restiamo umani denuncia l’emissione di una dozzina di multe da 200 euro elevate ai Giardini pubblici nei confronti di un gruppo di persone, in prevalenza lavoratori bengalesi, sanzionate mentre giocavano a carte.

Il Comitato prosegue: “Se sei bengalese e hai l’onere e l’onore di dover reggere da solo la cantieristica spezzina, dove non si vede un operaio bianco neppure se lo paghi, allora ti alzi alle cinque e ti avvii a piedi al Muggiano, perché i cassoni di Atc diretti a Lerici non ti prendono a bordo neppure se fai segno all’autista, come ti hanno insegnato. Lui non può fermarsi perché il mezzo è stipato fino all’inverosimile dagli operai bengalesi che salgono alle prime fermate. Tutti gli altri, che si arrangino. A piedi, in bici, tutta salute. Quando arriveranno le piogge, si vedrà”.

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