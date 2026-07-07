Rolli Days, al via la selezione per i nuovi divulgatori scientifici: bando aperto a tutta Italia

Genova. Il Comune di Genova, capofila del Comitato di Pilotaggio che gestisce il sito UNESCO Genova: Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli, ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi a divulgatori scientifici del patrimonio culturale.

L’obiettivo è la costituzione di una short list di esperti e professionisti a cui affidare la narrazione e la valorizzazione del patrimonio cittadino in occasione dei Rolli Days e di altre importanti iniziative di promozione culturale organizzate dalla Direzione Grandi Eventi e Promozione della città.

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