Sampdoria, arriva Lorenzo Insigne: i numeri recenti del campione di Euro 2020

Genova. La Sampdoria ha chiuso il colpo Lorenzo Insigne. Lo “scugnizzo” è atteso a Genova per la firma sul contratto: si parla di un accordo annuale con opzione di rinnovo fino al 2028, legata al raggiungimento di un determinato numero di presenze.
Una “pazza idea” che diventa realtà. Un innesto definito da molti tifosi sui social come “esotico” e, allo stesso tempo, “romantico”. In effetti fino a quattro anni fa, nel pieno della sua carriera, sarebbe stato difficile immaginare Insigne con la maglia blucerchiata, soprattutto in un momento in cui la Sampdoria iniziava a fare i conti con la crisi societaria.