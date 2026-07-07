Savona, controlli al Prolungamento: ha un coltello nello zaino e colpisce un poliziotto alla spalla

Savona. La notte di domenica, intorno all’una, nei pressi di Piazza Eroe dei due Mondi, la Volante ha controllato due individui che alla vista della pattuglia hanno immediatamente mostrato insofferenza alla vista delle divise.

Il primo, un trentunenne, algerino, con precedenti, nel fornire le proprie generalità, ha minacciato pesantemente il personale operante, che ha proceduto alla sua perquisizione, rinvenendo nella sua disponibilità un coltellino e all’interno del suo zaino diversi oggetti dei quali non ha saputo giustificare la provenienza, probabili proventi di furto. Durante la stessa perquisizione l’uomo, proseguendo nell’ostilità verso i poliziotti, ne ha colpito uno alla spalla.

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