Secondo trimestre da record per Cds: +42% di utenti e oltre 120mila follower social

E’ terminato il secondo trimestre del 2026 e Città della Spezia conferma il trend di forte crescita già evidenziato nel corso del primo trimestre. Il periodo aprile-giugno è stato caratterizzato da una sostenuta espansione degli utenti attivi (2 milioni circa) che segnano un +42% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Molto robusto anche l’aumento delle pagine viste che fa segnare un +15% rispetto al 2025 (fonte Google Analytics). Analogo andamento si registra per le relative pagine social (Facebook, Instagram, YT e X) che hanno superato ampiamente quota 120.000 followers aggregati. Da segnalare infine l’elevato livello di fidelizzazione dell’utenza: la quota di traffico diretto (ovvero quello non dipendente dai social media o dai motori di ricerca) è passata dal 54,8% del secondo trimestre del 2025 al 69,3% dello scorso trimestre.

The post Centro storico, in dieci anni ristoranti aumentati del 60 per cento: da 87 a 140 attività. Confcommercio: “Serve un nuovo piano del commercio” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com