Sestri: il Decameron in scena al teatro Conghiglia

Nuovo appuntamento con il teatro a Sestri Levante. Domenica 12 luglio alle 21.30 il Teatro Arena Conchiglia ospiterà lo spettacolo “Decameron”, ispirato al celebre capolavoro di Giovanni Boccaccio. A portare in scena l’opera sarà la compagnia teatrale I Kaleidofuochi, con la regia di Davide Paganini, che proporrà una rilettura teatrale di uno dei testi più importanti della letteratura italiana. L’evento, a ingresso libero, rientra nel calendario delle iniziative estive della città e offrirà al pubblico l’occasione di trascorrere una serata all’insegna della cultura in una delle location più suggestive del lungomare di Sestri Levante.
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