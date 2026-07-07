Si è spento Carlo Faggioni, lutto per la tifoseria dello Spezia

A soli sessant’anni si è spento Carlo Faggioni, storico ultras dello Spezia, conosciutissimo in città e soprattutto allo stadio Alberto Picco. Luogo dove aveva costruito e cementato legami solidissimi all’interno della tifoseria in anni avari di emozioni e vittorie sportive ma zeppi di risate, esperienze di vita e un forte senso di appartenenza alla squadra e alla città. Una passione mai venuta meno anche nei momenti più delicati, quando proprio i compagni di una vita sui gradoni non hanno mai fatto mancare vicinanza e affetto. Sentimenti testimoniati dai tantissimi messaggi di cordoglio lasciati in queste ore in ricordo di “Faseo”, come lo chiamavano affettuosamente gli amici più stretti. Così lo ricorda, fra i tanti, il consigliere comunale Massimo Lombardi: “Carlo Faggioni è stato amico, compagno, portuale, ultrà, arbitro e allenatore dell’Orogoglio Spezzino a 11 con il compianto braccio destro Piero Reali. Un uomo vero. Condoglianza alla moglie Gabriella, al figlio Alberto, al fratello Silvio, al nipote e a tutta la famiglia”.

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