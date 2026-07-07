Sorriso francescano: “La nostra comunità ospita sempre più spesso culture diverse, servono strumenti concreti”

Giornata di formazione sull’intermediazione culturale e religiosa per gli addetti ai lavori della Comunità madre-bambino del Sorriso francescano della Spezia. La spinta verso questo approfondimento nasce dall’esigenza stessa della struttura.

“L’iniziativa risponde a un’esigenza concreta dell’équipe – si legge in una nota del Sorriso francescano -, quella di confrontarsi su temi che fanno parte del lavoro di tutti i giorni, e prende forma grazie alla collaborazione con la dottoressa Panico: la Comunità madre-bambino Sorriso francescano accoglie infatti quotidianamente nuclei familiari provenienti da culture e religioni diverse, e la capacità di comprendere e valorizzare questa diversità rappresenta uno strumento di lavoro concreto, non solo un tema di riflessione teorica”.

Il corso si terrà domani, 8 luglio, e la docente sarà la dottoressa Irene Panico. La scelta di questa giornata di approfondimento è pensata per l’equipe psico socio educativa del Sorriso francescano.















Irene Panico si è laureata in “Scienze dei Beni Culturali” (L-1) e in “Orientalistica: Egitto, Vicino e Medio Oriente” (LM-2) all’Università di Pisa, entrambe con lode, ha poi conseguito un Master di II livello in “Educazione e Mediazione Interculturale” presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sempre con lode, discutendo una tesi sui minori stranieri non accompagnati nell’Unione Europea.

Attualmente è iscritta alla laurea magistrale in “Intermediazione culturale e religiosa” (LM-64) all’Università degli Studi di Firenze. È inoltre ideatrice del Progetto “Vic – Valori per una comunità inclusiva”, per la realizzazione di un toolkit inclusivo bilingue in italiano e arabo, proposto nell’ambito di “You sì net reload”, programma internazionale cofinanziato da Erasmus+. La proposta è risultata vincitrice del percorso formativo ‘Social Enterprises’ e si presta, in futuro, a essere ulteriormente supportata e rafforzata.

Il programma del pomeriggio si articola attorno a tre nuclei tematici. Si parte con uno sguardo sui movimenti migratori, per comprendere come il fenomeno della migrazione si sia evoluto nel tempo, cambiando forme, direzioni e caratteristiche.

Si prosegue affrontando il tema del lavorare con la diversità, un aspetto che tocca da vicino chiunque operi a contatto con persone e comunità dai background più eterogenei, e che richiede un approccio consapevole e privo di pregiudizi.

Il terzo momento sarà invece dedicato a interrogarsi su quanto siano necessarie competenze specifiche in ambito culturale e linguistico quando si lavora con la diversità.

“In un momento storico in cui i flussi migratori e le trasformazioni sociali pongono sfide sempre nuove, momenti come questo rappresentano un tassello importante per costruire competenze condivise e un lavoro educativo più consapevole – concludono dal Sorriso francescano -. Si prevede inoltre un secondo incontro con Irene Panico, questa volta rivolto alle mamme della comunità”.

The post Sorriso francescano: “La nostra comunità ospita sempre più spesso culture diverse, servono strumenti concreti” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com