“Sport per Tutti” al Lido di Genova: domani la grande staffetta di SportAbility

Genova. Da tre anni l’evento “Sport per Tutti” organizzato dal Lido promuove l’inclusione sociale attraverso lo sport: dal 6 al 10 luglio lo stabilimento balneare apre nuovamente le sue porte a tutti coloro che desiderano provare windsurf, nuoto, pallanuoto, sup, nuoto artistico, apnea e special snorkeling indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, economiche, anagrafiche. Grazie a Sport per Tutti, gli sport acquatici si praticano tutti insieme, senza barriere, nessuno escluso.

Mercoledì 8 luglio lo Special Day. Lido Genova e Stelle nello Sport organizzano una grande staffetta di nuoto per tutti nell’ambito del progetto SportAbility. Dalle 16.00 alle 17.30 l’appuntamento è nella magnifica piscina del Lido, davanti alla Caravella. La partecipazione è aperta a ragazze e ragazzi di tutte le abilità. Potranno nuotare al fianco di 4 grandi “stelle del nuoto” quali Francesco Bocciardo (Fiamme Oro), Paola Cavallino (Andrea Doria), Edoardo Stochino (Fiamme Oro) e Klaudio Agaj (Genova Nuoto My Sport). A chiudere la festa sarà una bellissima esibizione di nuoto artistico. Preziosa la collaborazione di Andrea Doria, HSA Italia, Anpi2000 My Sport, Fipsas e Lido Surfing Club. Le Associazioni sportive che vorranno partecipare possono aderire inviando una mail a info@sportabilityliguria.it e in copia a info@lidofitness.it indicando il numero (anche approssimativo) dei ragazzi che parteciperanno. Tutti coloro che parteciperanno alla staffetta saranno premiati con una medaglia dalle autorità istituzionali e sportive che saranno presenti.

» leggi tutto su www.genova24.it