Undici giorni di concerti e giovani musicisti da mezzo mondo: torna il Lunigiana International Music Festival

Dal 16 al 26 luglio il Lunigiana International Music Festival. Alla nona edizione, a manifestazione vedrà 52 giovani musicisti, provenienti da 22 nazioni, vivere un’intensa esperienza di studio, perfezionamento e condivisione artistica sotto la guida di docenti di fama internazionale, interpreti e didatti tra i più apprezzati del panorama musicale mondiale.

Per undici giorni si dipanerà un intenso programma di concerti aperti al pubblico che avrà in Fivizzano il suo cuore pulsante ma che toccherà anche altri luoghi della Lunigiana. La proposta (QUA il programma) spazierà dalla musica classica all’opera lirica, dalla musica barocca alla musica da camera. “Il festival rappresenta inoltre una significativa opportunità di promozione e valorizzazione del territorio, generando un’importante ricaduta culturale, turistica ed economica grazie alla presenza di studenti, docenti, accompagnatori e appassionati provenienti da numerosi Paesi”, osservano Andrea Rossi e Chantal Balestri, presidente e direttrice artistica della rassegna. “In un periodo storico segnato da tensioni internazionali e da venti di guerra sempre più inquietanti – aggiungono -, il Lunigiana International Music Festival assume un significato che va ben oltre la dimensione artistica. Giovani provenienti da culture, lingue e tradizioni diverse vivranno insieme un’esperienza fondata sulla collaborazione, sull’ascolto reciproco e sul rispetto delle differenze, dimostrando come l’arte possa costruire ponti laddove la politica e i conflitti innalzano muri”.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Amici del Lunigiana International Music Festival di Fivizzano in collaborazione con il Comune di Fivizzano, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Rotary Club Lunigiana, Merrion Charles Private Travel Consultant. Tutte le informazioni sui concerti su www.lunigianamusicfestival.com

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