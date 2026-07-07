Valletta Carbonara, lavori agli sgoccioli ma con tante incognite: “Garantiremo la fruizione pubblica”

Genova. Dovranno concludersi entro il 14 agosto i lavori a Valletta Carbonara, l’area di 18mila quadrati a monte dell’Albergo dei Poveri, nel quartiere di Castelletto, interessata da un vasto progetto di riqualificazione finanziato con quasi 13,5 milioni di fondi Pnrr. Costi che sono lievitati negli anni, mentre sembrano essersi ridimensionate le promesse di rigenerazione urbana contenute nel progetto iniziale. Gli ultimi aggiornamenti sono emersi in commissione consiliare a Palazzo Tursi.

Il progetto – approvato nel 2022, attuato dall‘istituto Emanuele Brignole in quanto proprietario dell’area e realizzato dall’impresa appaltatrice HW Style – prevedeva un nuovo parco pubblico, un ristorante e un bistrot, ma anche una “casa delle associazioni” totalmente ristrutturata, orti urbani e frutteti a chilometro zero dove un tempo sorgeva il vivaio comunale, spazi per il coworking, due campi sportivi da padel e uno da volley, ristrutturazione delle serre storiche con funzioni museali. Un’operazione privata ma a vantaggio della fruizione pubblica, così era stato garantito, sebbene i contorni della futura gestione debbano ancora essere messi nero su bianco.

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