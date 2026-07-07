Vannacci a Genova, il comizio si sposta in Albaro “per garantire la tutela dell’ordine pubblico”

Genova. Il comizio di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, non si terrà più in via Cesarea di fronte al Teatro della Gioventù. Il nuovo appuntamento sarà sempre sabato 11 luglio, ma alle 17.30 in piazza Leopardi, nel quartiere di Albaro. La notizia arriva dopo le forti tensioni di lunedì sera a Sestri Ponente, con gli scontri sfiorati in piazza Baracca e le aggressioni a giornalisti e fotoreporter che stanno facendo discutere la politica.

“La modifica del luogo dell’evento – spiega Francesco Maresca, consigliere comunale e riferimento di Futuro Nazionale a Genova – è stata concordata con la Questura di Genova con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni per la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e del regolare svolgimento della manifestazione”.

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