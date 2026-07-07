Varazze, approvato il progetto esecutivo del primo lotto del polo sportivo del Salice

Varazze. È stato approvato il progetto esecutivo del primo lotto dell’impianto polisportivo in località Salice a Varazze, che prevede la realizzazione della nuova pista di pattinaggio e delle opere connesse. Si conclude così la fase progettuale e si apre quella operativa: nelle prossime settimane sarà pubblicata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta “un passaggio decisivo all’interno di un percorso amministrativo e tecnico articolato, che consentirà di avviare uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni sugli impianti sportivi della città”.

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