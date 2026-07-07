Viabilità in Val Trebbia, entro metà 2027 via ai lavori per la variante Torriglia-Montebruno

Genova. Entro il primo semestre del 2027 inizieranno i lavori per la variante alla strada statale 45 della Val Trebbia tra Torriglia e Montebruno. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo a un’interrogazione di Matteo Campora (Vince Liguria).

L’assessore ha spiegato che l’approvazione del progetto ha consentito di formalizzare l’avvio delle procedure espropriative e che il 12 marzo 2026 il bando di gara è stato trasmesso alla banca dati nazionale dei contratti pubblici. Giampedrone ha aggiunto che la presentazione delle offerte si è conclusa il 27 maggio 2026, che sono attualmente in corso le sedute di gara per individuare l’operatore economico aggiudicatario e si prevede la consegna e l’avvio dei lavori entro il primo semestre del prossimo anno.

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