Voltri, capannone ex Ansaldo Cerusa: dialogo Comune e Autorità portuale per adeguarlo a ospitare lo sport

Genova. Commissione consiliare e sopralluogo ai capannoni di vico Limisso a Voltri. Al centro dell’attenzione lo stato di vetustà del fabbricato ex Ansaldo Cerusa che ospita alcuni impianti sportivi.

“Ringraziando per l’accoglienza le società e associazioni sportive che hanno in gestione le aree dal Comune tramite concessione di Autorità di Sistema Portuale, abbiamo toccato con mano le enormi criticità di questi spazi bisognosi, da tempo immemore, di ingenti lavori di adeguamento che abbiamo stimato, come valore economico, in un range compreso tra 1,5 e 2 milioni di euro – dichiara l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – Le Direzioni comunali competenti stanno lavorando al Progetto di fattibilità tecnico-economica: uno step imprescindibile per inserire l’intervento nel Piano triennale dei lavori pubblici”.

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