A Riva Trigoso torna il Silent reading party: letture sulla spiaggia in silenzio

Sestri Levante. Leggere in silenzio, cullati dal rumore del mare, per poi condividere impressioni e passioni letterarie davanti a un aperitivo o a una pizza sulla spiaggia. Dopo l’ottima risposta del pubblico al primo incontro, il Silent Reading Party sulla spiaggia di Renà a Riva Trigoso si trasforma in un vero e proprio ciclo di appuntamenti che accompagnerà lettori e lettrici per tutta l’estate 2026.

L’iniziativa, organizzata dalla critica letteraria, redattrice culturale ed editor Debora Lambruschini in collaborazione con il Bar 4 Venti, nasce con l’obiettivo di staccare la spina dalla frenesia quotidiana e dagli schermi degli smartphone, celebrando la lettura come atto sia intimo che comunitario. La formula dei prossimi appuntamenti si arricchisce: ogni serata sarà guidata da un percorso di chiacchiere letterarie ideato per stimolare il confronto e offrire spunti di riflessione sempre nuovi e stimolanti.

Come funziona il Silent reading party

» leggi tutto su www.genova24.it