Ambasciatori di Genova nel mondo, il Comune prova a fare ordine con un regolamento e un codice etico

Genova. Sarà discussa e votata nelle prossime settimane dal consiglio comunale di Genova la delibera di giunta per l’istituzione di un nuovo regolamento e di un codice etico per normare la rete degli “ambasciatori di Genova nel mondo”, un titolo istituito durante l’amministrazione di Marco Bucci e che vede, oggi, 208 persone nominate dal sindaco.

La nuova amministrazione, in questo anno di governo, non ha scelto ancora alcun nuovo ambasciatore ma vuole provare a fare ordine. L’idea di un nuovo regolamento, in realtà, è stata spinta dallo stesso coordinatore degli ambasciatori di Genova, l’imprenditore Francesco Franceschelli.

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