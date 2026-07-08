Badia di Tiglieto, Piccardo (Pd): “Speriamo in rapida conclusione della valutazione dell’immobile per il rilancio”

Tiglieto. “Ci auguriamo che la valutazione dell’immobile avviata da Regione Liguria si concluda al più presto e che possa rappresentare il primo passo verso un progetto concreto di acquisizione e valorizzazione della Badia di Tiglieto”, così la vicecapogruppo PD in Regione Katia Piccardo dopo la risposta in aula alla sua seconda interrogazione in cui ha chiesto a che punto sia l’iter e le intenzioni della Giunta sul futuro della Badia di Tiglieto, a seguito del sopralluogo avvenuto nel marzo 2026 ed a cui non ha ancora fatto seguito la stesura della perizia.

Già a ottobre Piccardo aveva sollecitato l’attenzione della giunta regionale in tal senso ed in questi giorni ha chiesto aggiornamenti in merito alla valutazione estimativa avviata, sulla scorta della grande mobilitazione popolare e delle Amministrazioni comunali del territorio e di Città metropolitana di Genova, a difesa dell’irrinunciabile fruizione pubblica di un simile tesoro dal valore inestimabile. “La Badia di Tiglieto non è soltanto uno dei complessi monumentali più importanti della Liguria: è la prima abbazia cistercense fondata in Italia, un luogo di straordinario valore storico, culturale, religioso, architettonico, paesaggistico, turistico, riconosciuto come un unicum a livello internazionale. La sua tutela e la sua piena valorizzazione rappresentano una grande opportunità non solo per il Comune di Tiglieto e per le Valli Stura, Orba e Leira, ma per l’intera regione, con importanti ricadute sul piano culturale, turistico ed economico. Negli anni le amministrazioni locali, le associazioni e tanti cittadini si sono mobilitati per difendere questo patrimonio e garantirne una fruizione pubblica stabile e continuativa. Un impegno condiviso che ora merita una risposta concreta da parte della Regione. Già nell’ottobre 2025 la Giunta, in risposta alla precedente interrogazione, aveva annunciato di essersi presa l’impegno richiesto e di aver avviato una valutazione tecnica, considerando anche le opportunità dell’utilizzo del Fondo Strategico Regionale per l’eventuale acquisizione della Badia, apprendere oggi che l’iter continua è positivo, ma bisogna indubbiamente accelerare per concluderlo al più presto. La Badia di Tiglieto merita una prospettiva certa e un progetto di valorizzazione all’altezza della sua storia e della sua importanza per la Liguria”, conclude Piccardo.

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